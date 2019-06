Preise : Isabella Kratzer gewinnt Wissenschaftswettbewerb

Die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Rostocker Thünen-Institut für Ostseefischerei, Isabella Kratzer, hat den Nachwuchswissenschaftlerwettbewerb «Rostock’s Eleven» gewonnen. Mit ihrem Vortrag «Perlen vor die Schweinswale» konnte sie die Jury aus Fachjournalisten überzeugen, teilte die Universität Rostock am Freitag mit.

von dpa

07. Juni 2019, 17:26 Uhr

Im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten der Doktorandin stünden Schweinswale, die in Stellnetzen verenden, da ihr körpereigenes Sonar die Netze nicht als Hindernis erkennt. Kratzer erforsche in dem Zusammenhang, wie man die Netze so umbauen kann, dass sie für den Schweinswal akustisch «sichtbar» werden.

Der Preis ist mit 365 Euro dotiert und wird seit 2009 vom Verein «Rostock denkt 350°» verliehen. Elf Wissenschaftler der Forschungseinrichtungen aus der Region Rostock treten dabei gegeneinander an.