Umwelt : Irritierend: Vogelscheuche im Vogelschutzgebiet

Blowatz (dpa/mv) - Eine Vogelscheuche in einem Vogelschutzgebiet nahe der Ostsee ist in der Gemeinde Blowatz (Nordwestmecklenburg) zu besichtigen. In einem leuchtendgelben Regenschutzanzug steht die massige Gestalt mit weißen Tüten wedelnd im Schilf eines Tümpels am Feldrand bei Damekow. Zuvor hatte am Dienstag die «Ostsee-Zeitung» über das Kuriosum berichtet.

von dpa

22. Januar 2019, 13:38 Uhr

Die Biologin Erna Schreiber aus einem Nachbarort ist irritiert. «Ich frage mich, wer kämpft da gegen wen?», sagt sie und vermutet, dass es um die Fische im Teich geht. Vielleicht sollten Fischreiher abgehalten werden. «Aber Vögel gewöhnen sich innerhalb weniger Tage an so eine Vogelscheuche», meint sie. Die Naturschutzbehörden greifen nicht ein. Eine einzelne Vogelscheuche beeinträchtige das Gebiet nicht, zumal sie nicht auf der Ackerfläche steht, auf der Gänse und Schwäne ihr Futter finden.