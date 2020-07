Agrar : Irritation über Ankündigung zweiter Agrarmesse im Nordosten

Mit der Ankündigung einer zweiten Agrarmesse in Mecklenburg-Vorpommern hat ein Veranstalter aus den Niederlanden für Irritationen bei Bauern und Fachleuten gesorgt. Die «Landwirtschaftsmesse Mecklenburg Vorpommern-Brandenburg» solle im Januar 2021 in Rostock stattfinden, teilte die Gesellschaft CNO-Expo Nederland am Donnerstag in Rostock mit. Landwirte könnten sich für diese reine Fachmesse melden. «Wir stehen zur Mecklenburgischen Landwirtschaftsausstellung MeLa und werden keine zweite Messe dieser Art unterstützen», sagte die Sprecherin des Landesbauernverbandes in Neubrandenburg Bettina Schipke der Deutschen Presse-Agentur.

von dpa

09. Juli 2020, 16:07 Uhr