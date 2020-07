Literatur : Irina Liebmann erhält Uwe-Johnson-Preis 2020

Der mit 20 000 Euro dotierte Uwe-Johnson-Preis 2020 geht an Irina Liebmann für ihren Roman «Die Große Hamburger Straße». Gedächtnis und Erinnerung seien zentrale Achsen im Werk der 76-Jährigen, würdigte die Jury laut einer Pressemitteilung. Von Beginn an sei es ihr darum gegangen, zu erzählen, wie etwas wirklich ist. «Damit waren schon früh Koordinaten für eine Poetologie gelegt, die Bezüge zu der von Uwe Johnson haben.» Immer wieder habe sich Liebmann auf akribische Spurensuche begeben. Ihr neuer Roman «Die Große Hamburger Straße» ist im Frühjahr im Verlag Schöffling & Co. erschienen.

von dpa

20. Juli 2020, 08:56 Uhr