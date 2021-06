Gesundheit : Inzidenz in MV gestiegen: 63 Neuinfektionen an einem Tag

Erstmals seit elf Tagen ist die landesweite Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern gestiegen.

Rostock | Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete am Dienstag 63 Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Infektionen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, stieg von 14,5 am Montag auf 17,7. Zuletzt hatte es am 2. Mai und am 21. Mai einen Anstieg gegeben. Ansonsten fiel die Inzidenz im Mai durch...

