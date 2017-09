Unternehmen : Investor für insolventes Unternehmen Maplan gesucht

Für das Unternehmen mit 165 Arbeitskräften wurde am 1. September das Insolvenzverfahren eröffnet - das zweite innerhalb kurzer Zeit, wie der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Stefan Peters sagte. Die Beschäftigten hatten mit Unterstützung der IG Metall unkonventionell auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Sie suchten mit einer Anzeige in der Schweriner Volkszeitung nach einem «kompetenten, konzeptfreudigen, umsetzungsfähigen Unternehmer/Investor». Ziel sei es, alle Arbeitsplätze zu erhalten. Peters zufolge gingen in den vergangenen Jahren 115 der einst 280 Stellen verloren.

von dpa

erstellt am 12.Sep.2017 | 12:48 Uhr