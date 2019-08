Internet : Internet in Altersheimen wird wichtiger

von dpa

10. August 2019, 08:42 Uhr

Im Pflegebett liegend im Internet surfen und online shoppen - das ist laut eines großen Altersheimbetreibers keine große Ausnahme mehr. «Da gibt es einen, der das kann, und dann für alle anderen mitbestellt», sagt Sebastian von Weiss, Ressortleiter Altenhilfe bei der Rostocker Stadtmission, die mehrere Pflegeheime, Tagespflege- und Sozialstationen betreibt. Bei der Diakonie Güstrow sieht es noch etwas anders aus. Die Senioren legten noch keinen gesteigerten Wert auf Internetzugänge, sagt Sprecher Torsten Ehlers. Beim Einsatz digitaler Medien wie Tablets gibt es unterschiedliche Wege. In den Güstrower Diakonie-Einrichtungen würden sie nicht genutzt, in Rostock aber schon: An mit spezieller Software bestückten Tablets könnten Bewohner dort puzzeln, Musik hören oder Memory-Spiele spielen.