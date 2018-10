Museen : Internationales Feuerwehrmuseum in Schwerin schwer marode

von dpa

27. Oktober 2018, 09:27 Uhr

Das Internationale Feuerwehrmuseum in Schwerin - nach eigenen Angaben das größte seiner Art in Deutschland mit 1600 Exponaten auf 4500 Quadratmetern Ausstellungsfläche - kämpft mit schweren baulichen Problemen. «Das Gebäude ist marode. Es regnet auf 2600 Quadratmetern an mehreren Stellen durch das Dach», sagte der Leiter des Museums, André Bartheidel, der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben Maurerkübel auf einige Ausstellungsstücke gestellt, damit die historischen Feuerwehrfahrzeuge nicht nass werden.» Das von einem Verein betriebene Museum mit jährlich zwischen 8000 und 12 000 Besuchern ist in der Halle am Fernsehturm im Schweriner Plattenbaugebiet Großer Dreesch untergebracht. Die Halle stammt aus den 1970er Jahren und gehört der Stadt.