Museen : Internationaler Museumstag mit zahlreichen Attraktionen

Sonderführungen, Blicke hinter die Kulissen, Neuheiten: Beim Internationalen Museumstag präsentieren 84 Häuser im Nordosten ganz besondere Schätze. Wer will, kann ausgewählte Stücke auch vom heimischen Sofa aus anschauen.

13. Mai 2018, 15:28 Uhr

Mit zahlreichen Attraktionen haben mehr als 80 Museen in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag den Internationalen Museumstag gefeiert. Im Darß-Museum Prerow etwa wurde das erweiterte «Virtuelle Landesmuseum» freigeschaltet. Die Internetseite www.landesmuseum-mecklenburg.de gibt es bereits seit 2014 mit besonderen Exponaten aus mecklenburgischen Museen. Seit Sonntag sind auch etwa 100 Exponate aus 16 vorpommerschen Museen abgebildet und werden erklärt. Dank 360-Grad-Fotografie können viele der Exponate von allen Seiten betrachtet werden. Die Zahl der Ausstellungsstücke im Virtuellen Landesmuseum liegt nach Angaben der zuständigen Stiftung Mecklenburg jetzt bei mehr als 400. Auch in anderen Museen gab Sonderführungen oder die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.