Hochschulen : Internationaler Master mit Doppelabschluss in Greifswald

An der Universität Greifswald beginnt erstmals ein internationaler Masterstudiengang mit Doppelabschluss. Studierende können in der Fachrichtung «Sprache und Kommunikation: International» Abschlüsse der Universitäten St. Petersburg und Greifswald erwerben, wie die Uni Greifswald am Dienstag mitteilte.

von dpa

17. September 2019, 15:45 Uhr

Der Studiengang bereite auf ein internationales Arbeitsumfeld vor. An beiden Hochschulen könnten sich jeweils fünf Studierende pro Semester einschreiben. Der Doppelabschluss befähige zum Arbeiten in internationalen Kontexten. Mögliche Berufsziele seien etwa Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus oder Forschung.

Die beiden Universitäten verbindet nach eigenen Angaben eine langjährige Partnerschaft. So arbeiten das Greifswalder Institut für Deutsche Philologie und der Lehrstuhl für Deutsche Philologie an der Staatlichen Universität St. Petersburg eng zusammen. Der Studiengang leiste einen Beitrag zu den deutsch-russischen Beziehungen im Bereich der Wissenschaft, Kultur und der universitären Ausbildung.