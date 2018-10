Tiere : Internationale Rassehundeausstellung: Mehr als 3000 Hunde

In der Rostocker Hansemesse beginnt am Samstag (9 Uhr) die 15. Internationale Rassehundeausstellung. Für die zwei Messetage sind 1880 Hunde aus 251 Rassen und 17 Ländern gemeldet. Sie kommen aus ganz Europa, Russland und aus den USA. Zu den gemeldeten Hunden werden laut Veranstalter noch einmal rund 1500 Vierbeiner erwartet. In den Vorjahren waren stets rund 25 000 Besucher zur Messe gekommen. Höhepunkt ist am Sonntag die Kür des schönsten Hundes der Ausstellung, er bekommt den Titel «Best in Show» verliehen.

von dpa

06. Oktober 2018, 08:52 Uhr

Dabei sollten die Besitzer nicht vergessen, einen gültigen Impfausweis dabei zu haben, wenn sie ihr Tier mitbringen wollen. Für jeden Hund muss eine mindestens drei Wochen alte Tollwutimpfung nachgewiesen werden. Auch Welpen bis zum Alter von drei Monaten dürfen zum eigenen Schutz nicht in die Messehalle.