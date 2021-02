Gesundheit : Intensivstation im Klinikum Karlsburg eine Woche geschlossen

Die Intensivstation des Klinikums Karlsburg bei Greifswald nimmt wegen mehrerer Corona-Fälle bis voraussichtlich kommenden Montag keine neuen Patienten auf.

Karlsburg | Sämtliche herzchirurgische Operationen seien ausgesetzt und das Klinikum stehe für eine Woche nicht für die Notversorgung in der Region zur Verfügung, teilte Klinikdirektor Wolfgang Motz am Montag mit. Bereits am Wochenende war die Intensivstation fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.