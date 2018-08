Migration : Integrationsbeauftragte will «Spurwechsel» für Flüchtlinge

von dpa

26. August 2018, 09:44 Uhr

Die Integrationsbeauftragte der Schweriner Landesregierung, Dagmar Kaselitz (SPD), erhofft sich von der am Montag beginnenden Bundeskonferenz der Integrationsbeauftragten ein klares Signal gegen die Abschiebung gut integrierter Zuwanderer. Arbeit und Ausbildung seien entscheidende Schritte zur Integration. Dennoch würden gut integrierte Menschen, die selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen, Steuern zahlen und deren Kinder in Schule oder Kita gehen, abgeschoben, kritisierte Kaselitz. Sie warb für das von der SPD befürwortete Prinzip des sogenannten Spurwechsels. Damit soll schon länger in Deutschland lebenden und arbeitenden Flüchtlingen, die kein Asyl bekommen, der Wechsel in ein Einwanderungsverfahren ermöglicht werden.