Justiz : Insolvenzverfahren für Kette «Lila Bäcker» eröffnet

Das Amtsgericht Neubrandenburg entscheidet heute über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens für die Bäckereikette «Lila Bäcker». Davon hängt die Zukunft des Unternehmens ab, das auch als «Unser Heimatbäcker» firmiert. Die Pasewalker Firma mit rund 400 Filialen und etwa 2700 Mitarbeitern in Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern hatte im Januar wegen Zahlungsunfähigkeit Insolvenz angemeldet. Produktion und Verkauf laufen bislang weiter. Gehälter und Löhne hatten drei Monate lang Arbeitsagenturen übernommen.

von dpa

01. April 2019, 09:43 Uhr

Das Amtsgericht Neubrandenburg hat das Insolvenzverfahrens für die Bäckereikette «Lila Bäcker» (Pasewalk/Dahlewitz) eröffnet. «Die Firma ist zahlungsunfähig, aber es ist genug Masse da, um alle Kosten des Insolvenzverfahrens zu begleichen», sagte Richterin Astrid Hacker am Montag. Der Betrieb des Unternehmens mit rund 400 Filialen und etwa 2700 Mitarbeitern in Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern laufe weiter. Die Insolvenz laufe «in Eigenregie» ab, also mit der bisherigen Geschäftsführung und einem «Sachwalter». Bis 13. Mai soll ein Modell zum Fortbestand der Backkette mit Investoren oder über einen eigenen Insolvenzplan vorliegen, die auch als «Unser Heimatbäcker» firmiert.