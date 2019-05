Tourismus : Insel-Touristiker fahren zur Rügener Tourismus-Börse

Statt auf der ITB in Berlin trifft sich die Tourismusbranche der Insel Rügen heute und Samstag in Putbus zur RTB - der ersten Rügener Tourismus-Börse. Der Tourismusverband der Insel als Veranstalter erwartet dazu Teilnehmer vom kleinsten Vermieter bis zu Vertretern der Hansestadt Stralsund, sagte Referentin Stefanie Lemcke. Der Verband rechnet mit Hoteliers und Gastronomen, Mitarbeitern von Kurverwaltungen, Gemeinden, Museen oder der Naturerbezentrale. Die Überlegung zur RTB sei gewesen, den Touristikern zum Saisonstart die Möglichkeit zu geben, zu erfahren, was bei den Partnern los ist, sagte Lemcke.

von dpa

10. Mai 2019, 01:08 Uhr

Während der erste Tag mit zahlreichen Ausstellern und Vorträgen Fachbesuchern vorbehalten ist, kann sich am Samstag jeder über die touristischen Angebote in der Saison informieren. «Das ist eine gebündelte Tourismusinformation», sagte Lemcke. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Schnuppertouren in die Natur, Führungen durch den Park in Putbus und einen Playground für Kinder und Erwachsene.