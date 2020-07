Naturschutz : Insel Koos: Salzgrasland-Flora und -Fauna kehren zurück

Auf die Naturschutzinsel Koos bei Greifswald sind nach der Renaturierung in den vergangenen Jahren verloren geglaubte Tier- und Pflanzenarten zurückgekehrt. Erstmals hätten Austernfischer erfolgreich gebrütet, sagte die Biologin Nina Seifert von der Michael-Succow-Stiftung Greifswald. Deren Arbeitsschwerpunkt ist die Ausweisung und Bewahrung des Nationalen Naturerbes in Deutschland. Die Stiftung war 1999 als erste gemeinnützige Naturschutzstiftung in den neuen Bundesländern gegründet worden. 2016 übernahm sie 365 Hektar auf der Insel und in den Karrendorfer Wiesen auf dem Festland. Insgesamt besitzt die Stiftung 1400 Hektar.

von dpa

