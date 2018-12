Terrorismus : Innenministerium: Weihnachtsmarkt-Schutzkonzepte bleiben

Nach dem Terroranschlag nahe des Weihnachtsmarktes im französischen Straßburg mit drei Toten sind die Sicherheitskonzepte für die Märkte in Mecklenburg-Vorpommern bislang nicht verschärft worden. Ein Sprecher des Innenministeriums in Schwerin sagte am Mittwoch, die bestehenden Schutzkonzepte blieben zunächst unverändert. Die Lage werde beobachtet, die Polizeichefs der Länder seien im engen Austausch.

von dpa

12. Dezember 2018, 10:54 Uhr

Die Chefin des Rostocker Weihnachtsmarktes, Inga Knospe, betonte: «Wir sind sowieso gut aufgestellt. Wir haben ein sehr gutes Sicherheitskonzept, das wir beibehalten.» Unter anderem gibt es Durchfahrtsperren für Lkw. Es bleibe aber eine Veranstaltung im öffentlichen Raum in der Innenstadt, sagte Knospe. Neben der Polizei seien private Sicherheitsdienste im Einsatz. Auch das Ordnungsamt der Stadt sei einbezogen. Die Zahl der Einsatzkräfte auf dem größten Weihnachtsmarkt des Landes wollte sie nicht nennen.

Der Chef des Schweriner Weihnachtsmarktes, Arno Teegen, sagte, was in Frankreich geschehen sei, habe mit einem Sicherheitskonzept von Weihnachtsmärkten nichts zu tun.

Nach dem tödlichen Terroranschlag in Straßburg fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem geflüchteten Täter. Der 29-jährige Mann hatte am Dienstagabend am Rande des Weihnachtsmarkts um sich geschossen und drei Menschen getötet. 13 Menschen wurden verletzt.