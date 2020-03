Politik : Innenministerium fördert neue Integrierte Rettungsleitstelle

von dpa

27. März 2020, 18:55 Uhr

Auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale bei Wulkenzin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wird eine neue Integrierte Rettungsleitstelle gebaut. Dafür übersandte das Innenministerium einen Bewilligungsbescheid für eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 3,2 Millionen Euro, wie das Ministerium für Inneres und Europa am Freitag mitteilte. Insgesamt soll der moderne Neubau etwa sechs Millionen Euro kosten. Ab 2021 sollen die Einwohner der Mecklenburgischen Seenplatte und aus der Müritzregion in Notfällen von der neuen Rettungsleitstelle betreut werden. Nötig sei der Neubau, da der Zusammenschluss der ehemaligen Landkreise Mecklenburg-Strelitz, Müritz, Demmin und der Stadt Neubrandenburg zu mehr Einsätzen und zusätzlichen Aufgaben führt.