Leute : Innenminister würdigt gestorbenen Bürgermeister von Torgelow

von dpa

28. September 2018, 12:59 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat den gestorbenen Bürgermeister von Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald), Ralf Gottschalk, als «herausragenden Kommunalpolitiker» gewürdigt. Für den parteilosen Politiker hätten immer die Sorgen und Nöte der Menschen und der Sinn für das Machbare im Vordergrund gestanden, erklärte der Minister am Freitag in Schwerin. Gottschalk war am Donnerstag nach kurzer Krankheit acht Tage nach seinem 63. Geburtstag gestorben. Der Elektroingenieur stand seit 1990 an der Spitze der Stadtverwaltung in Torgelow und gehörte der Fraktion Kompetenz für Vorpommern im Kreistag an. Torgelow hatte Gottschalk vor wenigen Tagen zum Ehrenbürger ernannt.