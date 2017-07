Waffen : Innenminister verfügt Entwaffnung von Reichsbürgern

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommerns hat eine Verfügung zur Entwaffnung von Reichsbürgern erlassen. Ein Rundschreiben dazu sei am Mittwoch an die Landkreise und die beiden kreisfreien Städte gegangen, sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) in Schwerin. Darin würden die Behörden aufgefordert, als Reichsbürger bekannten Personen die waffenrechtliche Erlaubnis zu entziehen.

Caffier zufolge sind sich die Innenminister der Bundesländer im Vorgehen gegen Reichsbürger mit Waffe einig. «Vom Grundsatz her gehen alle den gleichen Weg», sagte er, obwohl die Waffenrechte sehr unterschiedlich geregelt seien.

«Jegliche Grundlage für das Führen von Waffen fehlt, wenn Menschen die Gesetze nicht akzeptieren», sagte Caffier. Reichsbürger leugnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und lehnen deren Rechtssystem ab. Im Land sind den Behörden 27 Reichsbürger mit einem Waffenschein bekannt. Davon hätten 13 richtige Waffen.

Eine ähnliche Verfügung zur Entwaffnung von NPD-Mitgliedern und -Anhängern sei Ende Juni an die Kommunen gegangen, sagte Caffier. Landesweit besäßen sieben Mitglieder und Anhänger der rechtsextremen Partei eine waffenrechtliche Erlaubnis.

Der Verfassungsschutz rechnet mit 300 Reichsbürgern und sogenannten Selbstverwaltern in Mecklenburg-Vorpommern. Bundesweit gehe man von 12 800 aus, von denen 600 eine waffenrechtliche Erlaubnis besitzen, sagte der Abteilungsleiter Verfassungsschutz, Reinhard Müller. 30 Prozent der Szene würden aufgrund ihrer Verhaltensweisen als gewaltorientiert angesehen. In Mecklenburg-Vorpommern sei die Zahl geringer.

Die von Reichsbürgern begangenen Straftaten lagen im Vorjahr im unteren zweistelligen Bereich, wie Müller sagte. Erfasst worden seien Bedrohungen, Nötigungen, Körperverletzungen oder Urkundendelikte. Im Land seien 16 Personen bekannt, die sowohl den Reichsbürgern als auch dem Rechtsextremismus zugerechnet würden.

