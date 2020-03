Migration : Innenminister: Sicherung der EU-Außengrenzen hat Priorität

In der Diskussion um das Flüchtlingsdrama an der türkisch-griechischen Grenze hat Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) betont, dass der Schutz der EU-Außengrenzen Priorität hat. «Wir müssen Griechenland und auch Bulgarien dabei unterstützen, die EU-Außengrenzen zu schützen», erklärte Caffier am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin. Daneben müsse natürlich auch den Flüchtlingen vor Ort geholfen werden. «Europa muss gemeinsam gegenüber den Verursachern dieser Situation initiativ werden», forderte der Minister.

von dpa

04. März 2020, 16:13 Uhr

Bislang beteiligten sich 60 Bundespolizisten aus Deutschland am Frontex-Einsatz in Griechenland. Aus Mecklenburg-Vorpommern sind laut Schweriner Innenministerium derzeit zwei Beamte der Landespolizei dabei. Deutschland will jetzt weitere 20 Polizisten und einen Hubschrauber schicken. Nach Angaben aus Athen wurden in den vergangenen Tagen rund 24 000 Grenzüberschreitungen verhindert.