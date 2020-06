Landtag : Innenausschuss hört Obleute des Amri-Ausschusses an

Der Innenausschuss des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern will die Obleute der Fraktionen im Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestags anhören. «Erfreut nehme ich zur Kenntnis, dass die Koalitionsfraktionen unseren Vorschlag aufgenommen und nunmehr einen Antrag auf Einladung der Obleute des Amri-Untersuchungsausschusses des Bundestags in den Innenausschuss vorgelegt haben», erklärte der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Peter Ritter, am Mittwoch. «Diesem werden wir zustimmen.»

17. Juni 2020, 15:10 Uhr

Aufgeklärt werden müsse, ob der Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommerns wichtige Informationen mit Bezug zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz unterschlagen habe. Medienberichten zufolge soll sich ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in Mecklenburg-Vorpommern im Oktober 2019 an den Generalbundesanwalt in Karlsruhe gewandt haben, dass in seiner Behörde wichtige Informationen zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz unter Verschluss gehalten würden. Der Mann sei schließlich befragt worden. Seither ermittele der Generalbundesanwalt.