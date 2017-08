Bildung : Inklusion: AfD für Erhalt aller Förderschulen in MV

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Schwerin (dpa/mv) - In der Debatte um die Erhaltung von Förderschulen hat die oppositionelle AfD den Vorstoß von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) begrüßt, zugleich aber eine radikale Abkehr vom bisherigen Konzept der Inklusion gefordert. Das Netz an Förderschulen in Mecklenburg-Vorpommern müsse vollständig erhalten bleiben, betonte AfD-Fraktionschef Leif-Erik Holm in einer am Montag verbreiteten Erklärung. Zudem solle der Elternwille respektiert werden, wenn sie ihr behindertes Kind nicht in eine herkömmliche Schule geben wollten. Hesse hatte mit ihrer Ankündigung, doch mehr Sonderschulen erhalten zu wollen, für Irritationen bei Koalitionspartner CDU und bei der oppositionellen Linken gesorgt, die den Inklusionsfrieden in Frage stellte. Ende 2016 gab es noch 79 spezielle Förderschulen im Land.

