Bildung : Inhalte der Oberstufenfächer sollen überarbeitet werden

Die Lehrinhalte der Fächer an der gymnasialen Oberstufe sollen überarbeitet werden. «Der Rahmen, was Schülerinnen und Schüler lernen sollen, muss von Zeit zu Zeit neu abgesteckt werden», sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Mittwoch. «Unsere bisherigen Rahmenpläne, die Kerncurricula, sind in die Jahre gekommen.»

von dpa

14. November 2018, 16:41 Uhr

Vom kommenden Schuljahr 2019/20 an sollen bis auf Darstellendes Spiel alle Fächer entweder als Grund- oder Leistungskurse unterrichtet werden können. Bisher trifft dies nur auf Deutsch, Mathe, Englisch und Französisch zu, deren Rahmenpläne bereits 2015 überarbeitet wurden. Die Grundlagen der restlichen Fächer sind dagegen laut Ministerium fast alle zwölf Jahre alt. Sie enthielten keine Angaben zu Behandlungsdauer und -tiefe des Stoffs und böten kaum inhaltliche Differenzierung zwischen Grund- und Leistungskursen.

Für die Überarbeitung seien 21 zusätzliche Teams aus 80 Lehrern berufen worden. Die neuen Rahmenpläne sollen Unterrichtsinhalte konkret und verbindlich festlegen. «Damit erhöhen wir die Vergleichbarkeit, lassen den Schulen aber dennoch genügend Freiraum für die Unterrichtsgestaltung», sagte Hesse. Es gehe auch darum, digitale Kompetenzen zu stärken. Zusätzlich sollen die Rahmenpläne für einige Fächer der Sekundarstufe I und der Grundschulen überholt werden.