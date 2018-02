Soziales : Informationsforum in der Seenplatte: Arbeit der Tagesmütter

von dpa

17. Februar 2018, 00:05 Uhr

Für Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) steht die private Kindertagespflege gleichberechtigt neben der Betreuung der Mädchen und Jungen in Kindertageseinrichtungen. Beides sei Teil eines vielfältigen und integrierten Betreuungssystems und werde von Land auch gleich gefördert, hatte die Ministerin bei bisher vier Informationsforen zur Arbeit der Tagesmütter und -väter betont. Heute stellt sich Drese in Wulkenzin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) erneut den Fragen der Betroffenen und informiert über die Landeshilfe bei der die Einführung von Vertretungsmodellen. Damit soll die Betreuung auch bei Urlaub oder Krankheit gewährleistet werden. In Mecklenburg-Vorpommern werden rund 23 000 Kinder unter drei Jahren tagsüber betreut, fast jedes fünfte von einer Tagesmutter oder einem Tagesvater. Mit 18 Prozent ist die Quote doppelt so hoch wie in Berlin, Hamburg oder Brandenburg. Bundesweit beträgt der Anteil der Kindertagespflege etwa 15 Prozent.