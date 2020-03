Krankheiten : Infektionen schnellen hoch: Plus 42 Prozent an einem Tag

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus steigt deutlich. Die Krankenhäuser fahren ihre Kapazitäten hoch. Reha-Kliniken könnten «Hilfskrankenhäuser» werden.

von dpa

19. März 2020, 20:20 Uhr

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Mecklenburg-Vorpommern binnen eines Tages um 42 Prozent auf 142 Fälle am Donnerstagabend emporgeschnellt. Diese Zahl nannte der Infektiologe Emil Reisinger von der Universität Rostock am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz der Landesregierung in Schwerin. Dies sei eine deutliche Zunahme. Bei den Infizierten handele es sich nicht mehr nur um Reiserückkehrer, sondern auch um Menschen, die sich in Mecklenburg-Vorpommern angesteckt haben.

Bislang werden laut Gesundheitsministerium sieben Patienten mit der Lungenkrankheit Covid-19, die vom Coronavirus ausgelöst wird, stationär behandelt. Die Krankenhäuser rüsten sich aber für eine deutlich größere Zahl an Erkrankten. Nach Angaben des Ministeriums sind die Intensivbetten von 215 auf über 440 mehr als verdoppelt worden. Weitere Aufstockungen seien möglich. Minister Harry Glawe (CDU) sprach am Abend von 515 Betten bei den Maximalversorgern und Unikliniken. Wenn weitere Kapazitäten nötig werden sollten, würden auch mit kleineren Krankenhäusern Gespräche geführt.

Vor zunächst vier großen Kliniken, beginnend in Greifswald, werden mobile Fieberzentren eingerichtet, wie Glawe weiter sagte. Dort sollen Patienten mit Corona-Infektion von Patienten mit anderen Viruserkrankungen - wie Grippe - getrennt werden, um sie auf verschiedenen Stationen zu behandeln.

Um der wachsenden Nachfrage nach Tests auf das Coronavirus nachzukommen, stellt das Land den beiden Universitätskliniken in Rostock und Greifswald jeweils 200 000 Euro zur Verfügung. Damit soll der Gerätepark in den Labors aufgestockt werden, wie es hieß. Zusätzliche Kapazitäten seien wichtig, damit bei steigenden Verdachtsfällen weiterhin schnell und zuverlässig getestet werden kann. Die Testauswertungen erfolgten auch am Wochenende, sagte Glawe.

Auch die Zahl der Testzentren im Land steigt dem Minister zufolge. Zu den bisher elf Abstrichzentren sei ein weiteres in Rostock hinzugekommen. Bei steigendem Bedarf würden noch mehr eröffnet.

Die Landesregierung beriet mehrere Stunden mit Vertretern aus dem Bereich Gesundheit, Pflege und Soziales über das weitere Vorgehen. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die mögliche Schließung der Behindertenwerkstätten mit mehr als 8000 Beschäftigten sowie der Tagespflege-Einrichtungen. Ergebnisse lagen zum Zeitpunkt der Pressekonferenz dazu noch nicht vor, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte.

Laut Glawe gibt es Überlegungen, Reha-Kliniken in MV zu «Hilfskrankenhäusern» für leichtere Fälle aus den Kliniken zu machen, wenn dort Platz gebraucht wird. Nicht alle der mehr als 60 Reha-Kliniken würden frei, sagte der Minister. Bestimmte Reha-Leistungen, wie Anschlussheilbehandlungen nach Operationen, müssten aufrechterhalten werden. Aber: «Freiwerdende Kapazitäten werden in die Überlegungen einbezogen.» Themen wie diese sollen bei einem Treffen mit Vertretern der Krankenhäuser, der Reha-Kliniken und der Krankenhausgesellschaft am Freitagnachmittag besprochen werden.

Die Beschränkungen des öffentlichen Lebens, die verhängt worden sind, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, haben viele unangenehme Folgen. So hat die Öffnung weiterer Grenzübergänge nach Polen für Autos dem Riesen-Lkw-Stau auf der Autobahn 11 Berlin-Stettin (Szczecin) keine Entlastung gebracht. Lastwagen und Autos standen am Donnerstagnachmittag in Richtung Polen über 43 Kilometer von Pomellen in Vorpommern bis ans Kreuz Uckermark bei Prenzlau (Brandenburg), wie Polizeisprecher in Potsdam und Neubrandenburg erklärten. Hauptgrund seien die noch immer langwierigen Kontrollen polnischer Sicherheitskräfte im Zusammenhang mit der Abwehr des Virus.

Die Grenzschließungen infolge der Krise gefährden die Spargelernte. Erste Erntehelfer aus Rumänien, die anreisen wollten, seien an der Grenze zu Ungarn abgewiesen worden, sagte Landwirtin Yvonne von Laer vom Hof «Mecklenburger Frische» in Tieplitz bei Güstrow. Der Betrieb, der großflächig Spargel und Erdbeeren anbaut, benötige rund 40 Erntehelfer für den Spargel und ab Anfang Juni weitere 120 Helfer für die Erdbeerernte. Die Helfer für die Erdbeerernte kämen aus der Mongolei, Usbekistan, der Ukraine, Rumänien und Polen. Es drohten riesige Einbußen, wenn sie nicht einreisen können. Der erste Spargel ist nach Worten von Laers voraussichtlich in zwei bis drei Wochen reif zum Stechen.

Um die wirtschaftlichen Folgen der Veranstaltungsverbote für Künstler und Kulturschaffende zu mildern, kündigte Martin einen Hilfsfonds für die Kulturszene im Land an. Die Ministerin twitterte: «MV ist gerade dabei, einen Hilfsfonds aufzulegen, um auch Kulturschaffenden in dieser harten Zeit zu helfen.» Die Linke forderte in dem Zusammenhang Zuschüsse statt zinsloser Kredite. «Die meisten Kulturschaffenden brauchen als Soforthilfe Zuschüsse, da sie in der Regel nicht in Lage sind, Kredite abzustottern», sagte die kulturpolitische Sprecherin der Linken im Landtag, Eva-Maria Kröger.

Seit Donnerstagnachmittag kontrolliert die Polizei die Einhaltung des Einreiseverbotes für Touristen nach Mecklenburg-Vorpommern, wie Innenminister Lorenz Caffier (CDU) informierte. Wer sich nicht daran hält, begehe eine Straftat auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes, «die mit den notwendigen Sanktionen im Zweifelsfall belegt werden könnte», sagte der Minister. Polizeikontrollen fänden an den Hauptzufahrtsstraßen zum Land statt. Bei einem Zweifel an der Plausibilität einer Reise werde die Polizei Fahrzeuge zurückweisen. Caffier kündigte ebenfalls verstärkte Polizeikontrollen in den landesinneren Tourismusregionen an.

Unterdessen wurde das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw in Mecklenburg-Vorpommern weiter eingeschränkt. Minister Christian Pegel (SPD) erweiterte eine erste Verfügung aus der vergangenen Woche, die zunächst nur für Lebensmittel, Hygiene- und medizinische Produkte galt. Ab sofort können bis zum 30. Juni nun alle Waren auch sonn- und feiertags durch MV transportiert werden. «Wir müssen sicherstellen, dass alle jetzt benötigten Waren und Güter schnell und sicher an ihre Bestimmungsorte kommen», betonte der Minister.