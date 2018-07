Wetter : In Westmecklenburg am Dienstag bis zu 38 Grad erwartet

Am Dienstag wird nach Angaben des Wetterdienstes Meteomedia in Mecklenburg-Vorpommern eine vorläufige Höchsttemperatur des bisherigen Sommers erwartet. Vor allem in Westmecklenburg könnten die Temperaturen auf 36 und 37 Grad, vereinzelt bis 38 Grad steigen, sagte Uwe Ulbrich von Meteomedia auf Hiddensee.

von dpa

30. Juli 2018, 13:16 Uhr

Am angenehmsten werde es an der Pommerschen Bucht, wo ein leichter Ostwind für Abkühlung und vergleichsweise kühle 27 bis 28 Grad sorge. Der Temperaturrekord von 38,7 Grad, der im August 1992 in Teterow (Landkreis Rostock) aufgestellt wurde, wird aber wohl nicht geknackt werden, sagte Ulbrich.

Ab Mittwoch sollen die Temperaturen zwar insgesamt wieder unter 30 Grad sinken, aber nicht lange: Zum Wochenende könnte das Quecksilber wieder über die 30-Grad-Marke steigen.