Tourismus : In Negast soll eine neue Anlaufstelle für Urlauber entstehen

Touristen sollen am Radweg Hamburg - Rügen in Negast künftig eine zentrale Anlaufstelle finden, die sie mit Informationen zur Region versorgt. «Mit der Errichtung einer Informationsstelle wird die Gegend touristisch weiter aufgewertet», sagte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Samstag. Vorgesehen ist ein Holzhaus mit Ausstellungsraum und öffentlicher Toilette, wie das Wirtschaftsministerium weiter mitteilte. Zudem soll eine Aussichtsplattform mit Überdachung und behindertengerechtem Zugang entstehen.

von dpa

18. Mai 2019, 11:42 Uhr

Der Radweg Hamburg-Rügen führt auf einer Gesamtlänge von 525 Kilometern unter anderem über Schwerin, Güstrow sowie Stralsund bis nach Sassnitz. Die Gesamtinvestitionen für die Errichtung der Informationsstelle im Steinhagener Ortsteil Negast (Landkreis Vorpommern-Rügen) liegen bei rund 452 000 Euro. Das Wirtschaftsministerium will die Informationsstelle mit rund 407 000 Euro fördern. Eine entsprechende Zusicherung für einen Förderbescheid machte Glawe am Samstag vor Ort.