Arbeitsmarkt : In MV verdienen 38 Prozent weniger als 12 Euro

In Mecklenburg-Vorpommern liegt das Lohnniveau deutlich unter dem Bundesdurchschnitt: Einer im Juli erstellten Statistik des Statistischen Bundesamts zufolge betrug der durchschnittliche Bruttostundenverdienst im April 2018 im nördlichsten Bundesland 15,86 Euro - der niedrigste Wert bundesweit. Im Bundesdurchschnitt waren es 19,37 Euro. Am meisten verdienten die Beschäftigten in Hamburg - dort waren es 21,90 Euro.

von dpa

23. Juli 2020, 17:52 Uhr