Kriminalität : In Betrugsprozess Haft- und Bewährungsstrafen verlangt

von dpa

26. Oktober 2018, 12:47 Uhr

Im Schweriner Betrugsprozess um Dopingmittel hat die Staatsanwaltschaft zwei Jahre und vier Monate Gefängnis für eine 31 Jahre alte Arzthelferin gefordert. Für die Mittäterin, eine 32 Jahre alte Apotheken-Assistentin, verlangte sie am Freitag eine Bewährungsstrafe. Die junge Frau hatte gleich zu Prozessbeginn ein Geständnis abgelegt, während die Arzthelferin eine Beteiligung erst kurz vor Ende des Verfahrens einräumte. Die Verteidiger forderten für beide Frauen Bewährungsstrafen. Sie sollen zwischen 2012 und 2013 über die Arztpraxis beziehungsweise die Apotheke ihrer damaligen Arbeitgeber mit gefälschten Rezepten Medikamente besorgt und in der Body-Builderszene verkauft haben. Den Krankenkassen soll daraus ein Schaden von 370 000 Euro entstanden sein. Das Urteil soll am Montag verkündet werden.