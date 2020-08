Fernsehen : Improvisationsfilm mit Charly Hübner spielt in Mecklenburg

Schauspieler Charly Hübner (47) hat wieder in seiner alten Heimat Mecklenburg-Vorpommern gedreht. Die Dreharbeiten für den ARD-Fernsehfilm mit dem Arbeitstitel «Die Clique von 1990», die unter anderem am Goldberger See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) stattfanden, sind gerade nach elf Tagen beendet worden, wie die ARD Degeto am Mittwoch in München mitteilte. Wann der Film gesendet wird, stehe noch nicht fest.

von dpa

12. August 2020, 14:21 Uhr