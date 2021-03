Gesundheit : Impfen über Ostern: Viele Kreise in MV öffnen Impfzentren

Mecklenburg-Vorpommern galt zu Jahresbeginn als Impfprimus. Doch das hat sich geändert. Damit das Land nicht weiter zurückfällt, öffnen viele Impfzentren auch über Ostern. Doch am Grundproblem unzureichender Impfstoffmengen ändert das nichts.

Schwerin | Angesicht des Impfrückstands in Mecklenburg-Vorpommern soll in vielen Impfzentren des Landes auch über die Osterfeiertage gegen das Corona-Virus geimpft werden. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, bieten Landkreise und kreisfreie Städten aber nicht an allen Tagen und einheitlich Impftermine an. So wird in Nordwestmecklenburg und im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.