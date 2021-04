Gesundheit : Impfen ohne Termin sorgt für großen Schub

Das zusätzliche Impfen ohne festen Termin hat den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Nordwestmecklenburg einen gehörigen Ansturm und Schub beschert.

Wismar | Wie Sprecher der Landkreise am Dienstag erklärten, kamen zu den Zusatz-Impftagen für Menschen mit 60 und mehr Jahren am Karsamstag und Ostermontag Hunderte Impfwillige mehr als ursprünglich erwartet. In Wismar soll diese Art der Impfung bereits am 17. April wiederholt werden, wie Kreissprecher Christoph Wohlleben am Dienstag sagte. Der Kreis Vorpom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.