Regierung : Impf-Appell an Menschen in Mecklenburg-Vorpommern

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat erneut eindringlich an die Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns appelliert, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen und so einer weiteren Infektionswelle effektiv entgegenzuwirken.

Rostock | Impfen bedeute mehr Schutz für den Einzelnen und für die Gemeinschaft, betonte Schwesig am Montag in Schwerin nach Beratungen der Landesregierung zur Corona-Lage. Daran hatten erneut auch Vertreter von Kommunen, Gewerkschaften und Verbänden teilgenommen. In einem gemeinsamen Impfaufruf wird an die hart erkämpften Lockerungen der Corona-Schutzvorsch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.