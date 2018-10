Schulen : Immer mehr Schüler an Privatschulen

Die Zahl der Schüler an freien Schulen ist weiter gestiegen. Im vergangenen Jahr lernten in Mecklenburg-Vorpommern 21 082 Kinder und Jugendliche an nichtstaatlichen Einrichtungen und damit rund 750 mehr als im Jahr davor, wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht.

von dpa

04. Oktober 2018, 13:07 Uhr

Der Drang zu weiteren Schulgründungen ist ungebrochen: Seit dem Jahr 2016 gingen 30 Anträge beim Bildungsministeriums ein. Landesweit besuchten knapp zwölf Prozent aller Schüler eine Privatschule, berichtete die «Ostsee-Zeitung» am Donnerstag.

Der Geschäftsführer des Landesverbandes der Privatschulen, Christian Schneider, sagte dem Blatt, die Einrichtungen würden als Bereicherung wahrgenommen. Ein Wettbewerb der Bildungseinrichtungen sei gut. So stünden auch die staatlichen Schulen unter Druck, sich zu verbessern. Die Schülerzahlen stiegen, weil in die neu gegründeten Einrichtungen jedes Jahr eine neue Klassenstufe aufgenommen werde.