Arbeitsmarkt : Immer mehr Flüchtlinge starten Berufsausbildung in MV

von dpa

27. Februar 2020, 15:12 Uhr

Bei der Gewinnung künftiger Fachkräfte greifen Firmen in Mecklenburg-Vorpommern immer häufiger auf junge Menschen mit Migrationshintergrund zurück. So absolvierten in den drei Kammerbezirken Schwerin, Rostock und Neubrandenburg derzeit 857 dieser Jugendlichen eine Ausbildung, hieß es am Donnerstag bei einer IHK-Informationsveranstaltung in Göhren-Lebbin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Innerhalb von zwei Jahren habe sich damit der Anteil der IHK-Mitgliedsfirmen, in denen junge Migranten oder Geflüchtete eine Ausbildung erhalten, von fünf auf zwölf Prozent mehr als verdoppelt. Bei der Veranstaltung wurde Christian Schröder, Personalleiter im Schlosshotel Fleesensee, zum «Regionalbotschafter» für die berufliche Integration von Flüchtlingen berufen.