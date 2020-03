Statistik : Immer mehr Alleinlebende erwartet

Statistiker rechnen in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Rückgang der Zahl von Privathaushalten. Gleichzeitig werden mehr Einpersonenhaushalte erwartet. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden veröffentlichte. Bis 2040 wird erwartet, dass noch rund 795 000 Familien, andere Gemeinschaften, aber auch Singles in einem Haushalt im Nordosten leben. 2018 lag die Zahl der Privathaushalte den Angaben nach noch bei 830 000. Der vorhergesagte Rückgang beträgt 4,2 Prozent.

von dpa

02. März 2020, 14:34 Uhr

Die stärksten Rückgänge erwarten die Statistiker in Thüringen mit minus acht Prozent und in Sachsen-Anhalt (minus neun Prozent). In Baden-Württemberg und Bayern seien dagegen Zunahmen um jeweils sieben Prozent zu erwarten. Bundesweit soll es bis 2040 ein Plus von drei Prozent geben. Grund seien regionale Unterschiede wie etwa die erwartete Zu- oder Abnahme der Bevölkerung.

Wachsen soll hingegen die Zahl der Ein-Personen-Haushalte in MV: von 347 000 im Jahr 2018 auf 362 000 im Jahr 2040. Auch bundesweit gehen die Statistiker davon aus, dass die Zahl der Einpersonenhaushalte von 17,3 Millionen im Jahr 2018 auf 19,3 Millionen im Jahr 2040 steigen wird.