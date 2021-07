Gesundheit : Im Urlaub impfen lassen: Kreis startet Impfangebot

In Vorpommern können sich jetzt auch Urlauber und Besucher gegen Covid-19 impfen lassen.

Greifswald | Wie ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald am Donnerstag erläuterte, bietet der Landkreis solche Corona-Impfungen in Zinnowitz und Heringsdorf auf der Insel Usedom sowie in den Impfzentren in Greifswald und Pasewalk an. Voraussetzung für die Impfung von Auswärtigen sei, dass sie in Deutschland privat oder gesetzlich krankenversichert un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.