Gewerkschaften : Im öffentlichen Dienst drohen ab nächster Woche Warnstreiks

Im öffentlichen Dienst der Länder muss von der nächsten Woche an mit Warnstreiks gerechnet werden. Die Gewerkschaft Verdi kündigte am Freitag an, nach dem Scheitern der zweiten Verhandlungsrunde werde man die Beschäftigten in den Verwaltungen und Kliniken in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu verstärkten Aktionen aufrufen. Streiks seien unter anderem im Bereich des Küstenschutzes, des Straßenbaus, beim Landeslabor, an den Unikliniken und im Bildungsbereich zu erwarten.

von dpa

08. Februar 2019, 14:23 Uhr

Bereits am Freitag hatten nach Gewerkschaftsangaben Beschäftigte des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Kiel und Lübeck mit aktiven Mittagspausen auf ihre Forderungen aufmerksam gemacht. Am Mittwoch ist nach Angaben eines Verdi-Sprechers beim Straßenbauamt in Stralsund eine aktive Mittagspause geplant. In der übernächsten Woche könne es dann dort auch zu ganztägigen Streiks kommen.

Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten und Auszubildenden im öffentlichen Dienst der Länder Verbesserungen von 6 Prozent, mindestens aber eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro. Für Pflegebeschäftigte fordert die Gewerkschaft ein zusätzliches Gehaltsplus von 300 Euro. Die dritte Runde findet ab dem 28. Februar in Potsdam statt.