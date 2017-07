Naturschutz : Im Dienst der Natur: Internationaler Tag des Rangers

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Schwerin (dpa/mv) – Weltweit wird alljährlich am 31. Juli auf die Arbeit der Ranger aufmerksam gemacht. Zu Tausenden sorgen sie in den Naturreservaten für den Schutz von Pflanzen und Tieren. Das Werben für einen pfleglichen Umgang mit der Natur gehört dabei zu einer ihrer wichtigsten Aufgaben. Fachkundig führen sie Touristen und Schüler durch Schutzgebiete und bewahren sie im Notfall auch vor dem Angriff wilder Tiere. Die größte Gefahr für Ranger aber geht von Wilderern aus, insbesondere in Afrika. Nach Angaben der Naturschutzorganisation WWF kommen jährlich mehr als 100 Ranger bei der Ausübung ihrer Tätigkeit ums Leben. Weniger gefährlich ist es in Ländern wie Deutschland. In Mecklenburg-Vorpommern sorgen rund 140 Ranger für den Erhalt der Naturlandschaften.

erstellt am 30.Jul.2017