Waffen : Illegale Waffen: Angebot straffreier Rückgabe kaum genutzt

Wer Waffen ohne Erlaubnis besitzt, kann die illegalen Stücke noch bis Juli straffrei bei den Behörden abgeben. Zur Halbzeit der Amnestie zieht das Innenministerium jedoch eine gemischte Zwischenbilanz.

von dpa

11. Februar 2018, 09:39 Uhr

Mecklenburger und Vorpommern haben bisher kaum von dem Angebot Gebrauch gemacht, illegale Waffen straffrei abzugeben. Von Juli bis Ende 2017 wurden lediglich acht Waffen aus illegalem Besitz bei Behörden und der Polizei abgegeben, wie das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Außerdem seien 2776 Stück illegale Munition oder Munitionsteile zur Entsorgung abgegeben worden.

«Der größte Teil der illegalen Munition stammt aus einem ehemaligen Waffenhandelsgeschäft, dessen Inhaber verstorben war und die Erben die Munition nicht rechtzeitig abgegeben haben», sagte Ministeriumssprecherin Marion Schlender. Aus legalem Besitz wurden den Angaben zufolge 52 Kurz- und Langwaffen sowie 1096 Stück Munition abgegeben.

Bis Juli gilt bundesweit noch die Amnestie für Menschen, die Waffen zurückgeben, die entweder ganz verboten sind oder für die man eine besondere Erlaubnis benötigt. Die Möglichkeit wird in den Bundesländern bisher unterschiedlich angenommen. In Niedersachsen sind 598 illegale Schusswaffen bei der Polizei abgegeben worden, in Schleswig-Holstein bis zur Halbzeit der Amnestie am Jahresende 168.

In Berlin wurden im gleichen Zeitraum 54 illegale Waffen und 3800 Schuss Munition abgegeben. In Baden-Württemberg zählten die Behörden bisher knapp 3000 Rückgaben, allerdings kamen zwei Drittel der Waffen aus legalem Besitz. In Sachsen-Anhalt sind im Rahmen der Amnestie hingegen nur sechs illegale Waffen abgegeben worden.