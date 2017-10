Wirtschaftspolitik : IHK Rostock: Digitale Kommunikation mit Finanzbehörden

vergrößern 1 von 1 Foto: Hans-Jürgen Wiedl 1 von 1

erstellt am 07.Okt.2017 | 10:30 Uhr

Die Industrie- und Handelskammer zu Rostock hat die mangelhafte digital gestützte Kommunikation zwischen Finanzbehörden und Steuerberatern als unbefriedigend bezeichnet. «E-Mail-Verkehr ist heute zwischen Geschäftspartnern völlig normal, aber nicht zwischen dem Finanzamt und den Steuerberatern», sagte Anja Schneider, IHK-Fachbereichsleiterin für Recht, Steuern und Handelsregisterwesen der Deutschen Presse-Agentur. Sie nannte als Beispiel den häufigen Kontakt zu den Veranlagungsstellen in den Ämtern, bei denen die Unterlagen nicht per Mail ausgetauscht werden können. Der Grund dafür sei, dass es die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern offensichtlich nicht schaffen, die Datensicherheit zu gewährleisten.

Forderung der IHK