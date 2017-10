Konjunktur : IHK: Firmen weiter optimistisch, aber Fachkräfte fehlen

von dpa

19.Okt.2017

Dank der guten Gewinn- und Auftragslage rechneten Bau-, Verkehrs- und Industrieunternehmen damit, das hohe Niveau bei Produktion und Beschäftigung auch in Zukunft halten zu können. Allerdings sei eine weitere Steigerung in den nächsten Jahren aus zwei Gründen schwierig: Die Kapazitäten seien zunehmend ausgelastet und die Situation bei Arbeitskräften werde schwieriger. Der Mangel an Fachkräften sei mit 62 Prozent «Spitzenreiter» bei wirtschaftlichen Risiken, gefolgt von «steigenden Arbeitskosten». Ein Teil der Betriebe plane aber trotzdem Erweiterungen.

Für die in Teilen gesperrte Autobahn 20 Lübeck-Stettin bei Tribsees forderte Haasch eine «schnelle Lösung». Die Firmen bräuchten die schnellste und leistungsfähigste Ost-West-Verbindung im Land dringend. Die IHK fordert zudem seit Jahren eine bessere Verkehrsanbindung über die B96 nach Berlin und eine Lösung der Stauprobleme auf den Inseln Usedom und Rügen.

An der Umfrage beteiligten sich rund 200 Betriebe. Die IHK vertritt die Interessen von rund 24 000 Firmen an der Mecklenburgischen Seenplatte und in Vorpommern an der Grenze zu Polen.

