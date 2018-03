Verteidigung : IG Metall will für Marineschiffbau kämpfen: Krisentreffen

Die IG Metall Küste ist alarmiert, nachdem die Werften Lürssen und ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) vom Vergabeverfahren für den Bau des neuen Mehrzweckkampfschiffes MKS 180 ausgeschlossen wurden. «Das Verteidigungsministerium nimmt das Aus des deutschen Marineschiffbaus billigend in Kauf», sagte Bezirksleiter Meinhard Geiken am Freitag in Hamburg. «Um den Überwasserschiffbau als Schlüsseltechnologie zu erhalten, muss das Vergabeverfahren auf neue Füße gestellt werden.»

von dpa

Die Betriebsräte der Marinewerften und ihrer Zulieferer kommen am 14. März zu einen Krisentreffen zusammen, um über die Lage zu beraten. Es seien dringend Gespräche mit der Verteidigungsministerin und dem neuen Wirtschaftsminister nötig, sobald die neue Bundesregierung stehe.

Das Konsortium hatte am Vortag den Ausschluss aus dem Wettbewerb um den Bau des MKS 180 bestätigt. Im Rennen verblieben sind die beiden Werften German Naval Yards (GNY) und die niederländische Damen Shipyards. Rund 3,5 Milliarden Euro will die Bundesregierung für vier Schiffe ausgeben. Für zwei weitere soll es eine Kaufoption geben.

Das Projekt MKS 180 ist eines der größten Rüstungsprojekte der Bundeswehr. Damit will das Verteidigungsministerium ein völlig neuartiges Mehrzweckkampfschiff anschaffen. Die modular aufgebauten Schiffe sollen Angriffe unter Wasser, auf dem Wasser und in der Luft abwehren können. Sie sollen länger vor Ort bleiben können als die Fregatten, die aktuell im Einsatz sind.