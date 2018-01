Tarife : IG Metall plant im Norden ganztägige Warnstreiks

von dpa

29. Januar 2018, 15:40 Uhr

Die IG Metall Küste will von Mittwoch bis Freitag in 30 Betrieben im Norden jeweils einen vollen Tag warnstreiken. Die Vorbereitungen für diese nächste Eskalation in den laufenden Tarifverhandlungen liefen auf Hochtouren, teilte Bezirksleiter Meinhard Geiken am Montag in Hamburg mit. Am Montag und Dienstag würden die Arbeitnehmer in den ausgewählten Betrieben über die ganztägigen Warnstreiks abstimmen, an denen sich rund 50 000 Beschäftigte beteiligen würden. Aufgerufen werde in kleinen und großen Betrieben in den wesentlichen Metallbranchen und allen fünf Küstenländern Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen.