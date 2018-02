Tarife : IG Metall Küste und Nordmetall verhandeln am Donnerstag

von dpa

06. Februar 2018, 10:15 Uhr

Die Tarifparteien in der norddeutschen Metallindustrie werden am Donnerstag (14.00 Uhr) in Hamburg über die Übernahme des Tarifabschlusses aus dem Südwesten verhandeln. «Das ist der Einstieg in ein modernes Arbeitszeitmodell», sagte Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall Küste, am Dienstag. Er erwarte vom Arbeitgeberverband Nordmetall jedoch auch Bewegung bei den regionalen Themen im Norden wie der Angleichung der Schichtzuschläge und der Bezahlung von Umkleidezeiten sowie bei der Angleichung der Tarifverträge im Osten. Die IG Metall Küste verhandelt für 140 000 Beschäftigte in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und dem nordwestlichen Niedersachsen.