Tarife : IG Metall Küste für Lohnplus «um sechs Prozent»

vergrößern 1 von 1 Foto: Frank Rumpenhorst 1 von 1

von dpa

erstellt am 21.Sep.2017 | 14:49 Uhr

Die IG Metall Küste vertritt in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen und dem nordwestlichen Niedersachsen rund 180 700 Mitglieder. In der nächsten Woche sollen die IG-Metaller in drei Regionalkonferenzen in Großenkneten (Niedersachsen), in Neumünster und Rostock ihre Forderungen weiter diskutieren. Am 24. Oktober soll die Tarifkommission in Hamburg die Forderungen beschließen. Die erste Tarifrunde mit dem Arbeitgeberverband Nordmetall ist für den 15. November in Hamburg angesetzt.

IG Metall Küste zu Tarifrunde 2017/18