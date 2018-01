Tarife : IG Metall: Können im Tarifstreit «Schippe drauflegen»

Der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Meinhard Geiken, hat im Tarifkonflikt mit ganztägigen Warnstreiks gedroht. «Wir können eine Schippe drauflegen», sagte Geiken am Mittwoch am Rande einer Kundgebung der Gewerkschaft vor dem Kieler Hauptbahnhof. Die Arbeitgeber wären «gut beraten, sich jetzt endlich zu bewegen». Zu der Kundgebung hatten sich laut Polizei rund 1300 Menschen versammelt.

von dpa

24. Januar 2018, 13:04 Uhr

«Wir erwarten auch im Norden ein Signal von unserem Gegenüber», sagte Geiken. Zwar hätten sich die Tarifpartner bei der Arbeitszeit angenähert. «Aber in den Kernpunkten: Anspruch auf Reduzierung der Arbeitszeit, bei der Frage wie viel Geld gibt es, haben wir noch überhaupt nicht richtig miteinander gesprochen. Das ist ganz schwierig.» Die Menschen erwarteten Arbeitszeiten, die zum Leben passten. «Die Wirtschaft brummt. Wir brauchen gute Tarifverträge, um Leute anzusprechen für die Zukunft.»

Die IG Metall Küste hatte für Mittwoch in 150 Betrieben in den fünf norddeutschen Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen. Die Tarifverhandlungen gehen am Donnerstag in Hamburg in die vierte Runde.

Die Gewerkschaft fordert für die 140 000 Beschäftigten der Branche im Norden eine Entgelterhöhung von sechs Prozent und einen Anspruch auf die zeitweise Reduzierung der Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden pro Woche, teilweise mit Lohnausgleich. Der Arbeitgeberverband Nordmetall hat zwei Prozent mehr Geld angeboten und eine Einmalzahlung von 200 Euro. Die Arbeitszeitforderungen lehnen die Arbeitgeber ab.