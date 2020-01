Gewerkschaften : IG Metall gewinnt neue Mitglieder

Die IG Metall Küste hat im vergangenen Jahr 12 300 neue Mitglieder gewonnen. Netto - also abzüglich der gestorbenen oder ausgetretenen Metaller - erhöhte sich damit die Zahl der Mitglieder um 1300 auf einen neuen Rekordstand von 183 700, teilte die IG Metall Küste am Dienstag in Hamburg mit. In den vergangenen sechs Jahren sei es Jahr um Jahr gelungen, die Mitgliederzahl zu steigern. «Das ist eine sehr gute Entwicklung», sagte Bezirksleiter Daniel Friedrich. Besonders erfreulich sei der Zuwachs bei Berufstätigen, Angestellten, Frauen und Jugendlichen.

von dpa

28. Januar 2020, 13:41 Uhr

Die IG Metall Küste bereitet sich gegenwärtig in regionalen Diskussionsveranstaltungen auf die bevorstehende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie vor. Die Branche befinde sich gerade in einem Abwärtstrend und müsse unterschiedliche Herausforderungen im Zusammenhang mit Digitalisierung und Klimaschutz bewältigen. Die IG Metall habe deshalb angeboten, noch in der Friedenspflicht zu einer Einigung über ein Zukunftspaket und Entgeltsteigerungen zu gelangen.