Tarife : IG Metall demonstriert im Norden für Tarifziele

Mehrere tausend Metallarbeiter haben am Mittwoch in Hamburg für die Forderungen ihrer Gewerkschaft in der laufenden Tarifrunde demonstriert. «Hamburger Nächte sind nicht billig - deshalb Anhebung der Schichtzuschläge» und «Küstenweit streikbereit» stand auf Transparenten und Plakaten, die in der Demonstration mitgeführt wurden. Zum Abschluss der Demonstration sprach der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann zu den Warnstreikenden. Die Tarifverhandlungen gehen am Donnerstag in Hamburg in die vierte Runde, bei der es um regionale Forderungen geht wie Wasch- und Umkleidezeiten und die Angleichung der Schichtzulage.

von dpa

24. Januar 2018, 11:45 Uhr

Die IG Metall Küste hat in 150 Betrieben in den fünf norddeutschen Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen. Beim «Küstenaktionstag» sind Kundgebungen und Demonstrationen in 16 Städten und Standorten geplant. Größere Veranstaltungen gab es auch in Kiel sowie in Flensburg, Lübeck, Rostock, Wismar, Bremen, Bremerhaven und weiteren Standorten in Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Die IG Metall fordert in der laufenden Tarifrunde für die 140 000 Beschäftigten der Branche im Norden eine Entgelterhöhung von sechs Prozent und einen Anspruch auf die zeitweise Reduzierung der Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden pro Woche, teilweise mit Lohnausgleich. Der Arbeitgeberverband Nordmetall hat zwei Prozent mehr Geld angeboten und eine Einmalzahlung von 200 Euro. Die Arbeitszeitforderungen der Gewerkschaft lehnen die Arbeitgeber ab.